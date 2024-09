MILANO (ITALPRESS) – Dopo un’estate che lo ha visto protagonista in musica con gli show di Bari, Napoli e Santa Margherita di Pula, Renato Zero è pronto a dare il via ai live autunnali di Autoritratto – i concerti evento nei principali palasport d’Italia. La partenza, dall’Unipol Forum di Milano, ha tutto il sapore di una speciale festa in tre date – 29 e 30 settembre, e 2 ottobre: per la prima volta nella sua ultracinquantennale carriera, Zero festeggerà con il suo pubblico il compleanno sul palco della città meneghina. “Sarà la nostra grande festa: in nome della musica, di questi anni vissuti quasi interamente al vostro fianco e delle emozioni meravigliose e indimenticabili che ogni volta ci scambiamo. Quanta energia ci ho messo per conquistarti, mia adorata Milano. Tornare a raccogliere il tuo abbraccio festoso e possente è il più bel regalo che possiamo farci” dice Renato Zero. L’avventura live di Autoritratto – i concerti evento, prodotta da Tattica, proseguirà nei palasport di Torino, Livorno, Bologna, Mantova, Pesaro, Perugia, Eboli, Messina per chiudere con la doppietta di Roma, raggiungendo un totale di 38 appuntamenti tra marzo e novembre.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Renato Zero