PALERMO (ITALPRESS) – “Quando sono arrivato c’era qualche problema, c’era un cambio generazionale in atto, perchè i giocatori di Euro 2016 diciamo che erano un pò anziani. Ho dovuto rifare completamente la squadra, qualche difficiltà c’è stata, però abbiamo lavorato per questo Europeo direi molto bene”. Lo ha dichiarato l’ex tecnico dell’Albania Edy Reja, intervenuto alla trasmissione prodotta da Italpress “Primo Piano Euro 2024”, condotta da Claudio Brachino insieme al direttore editoriale dell’Italpress Italo Cucci, in onda in serata sulla piattaforma multimediale dell’agenzia e sul network di TV del gruppo Netweek. “Sono arrivate le qualifiche e adesso l’Albania si gode questo Europeo con merito, perchè è arrivata prima nel girone di qualificazione, facendo fuori Repubblica Ceca e Polonia. E sotto questo punto di vista ha meritato. Il calcio albanese sta crescendo molto. Sono aumentate le strutture grazie al presidente Duka, grande persona e grande Presidente. Sotto questo punto di vista l’Albania è migliorata molto e gran parte del merito è proprio di Duka”.

“Un pronostico è difficile farlo, perchè io ho dato l’anima per questa Albania. Praticamente ci sono quasi tutti i miei giocatori. L’Italia ancora non si conosce molto bene. Spalletti lo considero uno dei più grandi tecnici che abbiamo in Italia, però non ha avuto molto tempo per lavorare. Gli direi di non prendere sottogamba questa Albania perchè ha dimostrato di saperci fare. Ha qualità importanti, tanti giocatori che militano nel nostro campionato, che stanno facendo bene. E’ una squadra che si chiude molto e riparte in contropiede, pertanto non bisogna concedergli spazi. Penso che sarà dura. Mi auguro che l’Albania figuri bene, ma da italiano l’augurio mio è quello che l’Italia possa prevalere, anche se mi dispiacerà un pò per l’Albania, spero che possa fare una grande partita”.

