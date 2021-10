Regioni, Giani “Serve un rapporto diretto con l’Europa”

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, commenta il dato dell’Eurobarometro relativo alla mancanza di 180 miliardi di euro per Regioni e Comuni italiani. Per il governatore tale gap può condizionare il futuro in termini di “maggiori difficoltà di investimenti e di disoccupazione”. alp/sat/red