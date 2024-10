BARI (ITALPRESS) – “Il più grande onore per un amministratore pubblico è quello di lasciare in eredità una visione, un percorso già tracciato che rafforza gli obiettivi di sviluppo economico e sociale di un territorio. Per fare questo dobbiamo abbandonare una logica prevalentemente dedicata all’ideologia e recuperare un’idea di futuro e di ottimismo. Le Regioni devono aiutare il Paese a tornare a volare alto, con leale collaborazione istituzionale”. Lo ha detto oggi a Bari il governatore Massimiliano Fedriga in chiusura della terza edizione del Festival delle Regioni alla presenza, tra le altre autorità, del ministro del lavoro Marina Elvira Calderone, del ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo e del segretario del Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano. Come ha spiegato il governatore affrontando il tema della transizione green, dobbiamo condividere un approccio al di fuori delle ideologie, “perchè è una transizione e non una trasformazione. Tutti siamo d’accordo sui cambiamenti climatici e la necessità di contrastarli, ma questo deve coinvolgere in un’azione comune tutti i Paesi, perchè altrimenti il risultato che conseguiremo sarà quello di penalizzare pesantemente le nostre filiere produttive senza generare alcun beneficio sul piano della crisi climatica”.

Fedriga ha poi sottolineato la priorità della formazione continua, di fronte a uno scenario che vede le innovazioni tecnologiche nel breve periodo creare di fatto nuove figure professionali che oggi non esistono. Infine, il massimo esponente della Giunta ha rimarcato la necessità di ritrovare un protagonismo internazionale, tale da non essere dipendenti nelle produzioni strategiche da nazioni i cui governi non riconoscono i principi di libertà e democrazia.

foto: ufficio stampa Regione Friuli Venezia Giulia

(ITALPRESS).