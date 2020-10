Si è tenuto a Palermo un incontro tra l’Assessorato regionale all’Economia, Irfis-Finsicilia e Cassa Depositi e Prestiti-Venture Capital per un’intesa sui fondi per l’innovazione destinati alle imprese. E’ quanto si legge in una nota, che sottolinea come CDP Venture Capital Sgr – Fondo Nazionale Innovazione – lavora per fare del sistema di finanziamento in Conto Capitale un asse portante dello sviluppo economico e dell’innovazione del Paese, fornendo all’ecosistema finanziario del mondo dell’Impresa gli strumenti per una crescita complessiva e sostenibile.

Durante l’incontro, prosegue la nota, sono stati presentati i fondi per gli investimenti diretti e indiretti, già a disposizione degli imprenditori, e sono state approfondite le politiche di gestione dei fondi esistenti, che stanno favorendo la nascita di nuovi gestori a supporto delle startup, in tutte le fasi del ciclo di vita dell’impresa.

In Sicilia, evidenzia la nota, la “community” imprenditoriale sta crescendo e si stanno moltiplicando i momenti di condivisione e generazione di nuove opportunità, attraverso il coinvolgimento di aziende, investitori, startupper e PA. Un risultato favorito dalle azioni del Governo regionale che, sin dal suo insediamento, ha erogato importanti risorse e fornito strumenti innovativi al “sistema delle nuove imprese” dell’isola, in particolare attraverso la creazione di sinergie con agenzie e istituzioni a supporto delle startup ed attivando collaborazioni con gli attori di riferimento a livello internazionale.

Presente all’incontro il Vicepresidente della Regione Siciliana ed Assessore per l’Economia Gaetano Armao ed il Direttore Generale del dipartimento Finanze Benedetto Mineo; per Cdp Venture Capital Sgr, l’Amministratore Delegato Enrico Resmini e per Irfis Fin Sicilia il Presidente Giacomo Gargano ed il Direttore Generale Giulio Guagliano.

(ITALPRESS).