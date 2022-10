MILANO (ITALPRESS) – “Il mio consiglio a Letizia Moratti è di non agitarsi, perchè questo non è proprio il momento e l’intelligenza di un politico si coglie anche dalla sua capacità di scegliere i tempi”. Così intervistata da Repubblica e dal Corriere della Sera la coordinatrice di Fratelli d’Italia in Lombardia, Daniela Santanchè, che assicura che “la questione sarà affrontata tra i leader nazionali” e che “non è ancora all’ordine del giorno”.

“Considerando che la cosa che amo di più è la coesione dell’alleanza, quella che gli italiani hanno scelto per guidare la nazione, posso dire che non fa bene vedere litigare soprattutto perchè si tratta di due persone che stimo. Ma aggiungo anche che a noi di Fratelli d’Italia piace rispettare gli accordi con gli alleati”, dichiara Santanchè, aggiungendo: “in uno scenario difficilissimo, con una guerra in Europa e una crisi energetica che ci rimandano a tempi che credevamo relegati al passato, dobbiamo lavorare a testa bassa per dare un governo adeguato agli italiani”. Anche a Fontana, la coordinatrice di Fratelli d’Italia in Lombardia chiede di “usare il buonsenso, questa non è una partita locale ma una questione che verrà affrontata a livello di leadership nazionali della coalizione”.

Daniela Santanchè, in merito alla diminuzione della presenza di donne nel prossimo Parlamento, ribadisce il no di FdI alle quote rosa “perchè non siamo una specie protetta, una categoria da difendere. Devi andare avanti se sei intelligente e se sei capace, non semplicemente perchè sei donna, perchè un uomo ti dà il permesso”. Minore presenza che “sarà compensata dalle donne al governo”. A sinistra, secondo Santanchè “purtroppo vige la logica per cui si va avanti per la concessione di un uomo, i posti vengono assegnati così. C’è la sindrome del capo”. A destra “abbiamo una leader che si è affermata nel suo partito senza quote. E che sarà probabilmente la prima presidente del Consiglio donna, sempre senza quote”.

