Roma (ITALPRESS) – “Regione-Giovani, idee e proposte per la nuova Regione Lazio” all’insegna di questo slogan si è svolto il convegno organizzato dalla Consulta Giovani Imprenditori e Professionisti Lazio, al quale ha preso parte il Presidente della stessa Regione Francesco Rocca.

Il Presidente ha ascoltato per l’occasione tutte le istanze che i rappresentanti dei giovani appartenenti a le varie categorie professionali, di imprenditori e professionisti, gli hanno manifestato per costruire una nuova regione. E’ stato un incontro che ha dato a Rocca “tanto materiale su cui riflettere” ed è per questo che ha condiviso l’idea di svolgere incontri “un paio di volte l’anno per misurare insieme l’avanzamento di quello che viene discusso. E’ una cosa che ci può aiutare e arricchire. Più l’amministrazione verrà contaminata da questo dialogo più ne potrà trarre beneficio”. Perchè i giovani “Sono lettori del presente e attraverso questa capacità sono i migliori collaboratori per una amministrazione che vuole avanzare”.

Rocca ha analizzato punto per punto le proposte pervenute dai vari delegati dimostrando l’intenzione di un confronto profondo con le parti. Sulla formazione ha invocato la necessità di avviare “un tavolo sul fabbisogno formativo delle nostre imprese” per avere “una programmazione coerente e capire dove sono i punti di debolezza”.

Passando al rapporto con il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha dichiarato: “E’ ovvio che ogni tanto abbiamo delle divergenze su alcuni punti” dovute come ha precisato a due appartenenze politiche differenti ma nonostante questo “Sul quotidiano e per quello che riguarda il bene delle nostre comunità c’è una grandissima collaborazione, reale, che fino a oggi non ha mai avuto stonature. Anzi sono molto soddisfatto di questo livello di dialogo e di franchezza”.

Il Presidente ha parlato poi della questione abitazioni e costruzioni ponendo l’attenzione: “Rispetto alle occupazioni illegali e abusive che sta creando un fenomeno che porta dei cortocircuiti. Abbiamo dei fenomeni all’interno di Tor Bellamonaca e San Basilio dove ci sono famiglie criminali e i cittadini ne sono ostaggio. Insieme alle Forze dell’ordine e al Prefetto stiamo facendo un’azione quotidiana di attenzione, segnalazione e sgombero”.

A proposito della candidatura per Expo 2030 il Presidente della Regione ha dichiarato: “Sto cercando di fare tutto il possibile. Mi spenderò alla Fao, dove ci sarà questo grande summit, per cercare di incontrare più persone e promuovere la nostra candidatura. Sono moderatamente ottimista. Quella dell’Arabia Saudita è una candidatura fortissima che presenta dei limiti etici che verranno considerati. Quella sarebbe la madre di tutte le occasioni” poi guardando al passato ha aggiunto “Di occasioni ne abbiamo avute, purtroppo siamo stati capaci di perderle”. Sul Giubileo che invece è un appuntamento che si svolge ciclicamente a distanza di anni ha detto: “Farsi trovare pronti dovrebbe essere il minimo. Alibi zero”.

Rocca ha poi fatto le sue considerazioni riguardo alla Sanità e al rapporto pubblico-privato “Per noi è fondamentale il dialogo in maniera chiara. Preciso che il governo della sanità spetta all’amministrazione regionale. Pretendo massima trasparenza da parte di tutto il sistema e pretendo di essere quello che governa. Tutti gli imprenditori hanno risposto in maniera positiva tranne tre, che se si ostineranno perderanno la convenzione” ha chiarito in merito alla richiesta di ricevere tutte le loro agende “Solo avendo il pieno governo potremo vedere dove investire”.

“Sono orgoglioso di quello che stiamo facendo dobbiamo migliorare tanto. Pretendo che mi vengano dati i numeri in maniera tale che sappia come e dove agire” questo l’invito che ha fatto ai delegati presenti e che hanno tenuto i loro discorsi durante il convegno.

