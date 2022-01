ROMA (ITALPRESS) – Continua l’impegno della Regione Lazio nel contrasto alla violenza contro le donne. La Giunta regionale ha deliberato la ratifica del “Protocollo di Intesa per la realizzazione di procedure condivise di comunicazione di informazioni desumibili da flussi informativi sanitari relative a vittime vulnerabili e di violenza di genere” tra la Regione Lazio e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Lazio è andato nella stessa direzione, prevedendo la concessione di un contributo economico alla ASL Roma 5 per la realizzazione dell’iniziativa denominata “L’evoluzione dello spazio ascoltato e accoglienza vittime di Tivoli: percorsi di formazione integrata”.

“Si tratta di provvedimenti importanti, che continuano il lavoro e la collaborazione che ormai da anni va avanti tra la Regione Lazio, la Procura di Tivoli e la ASL Roma 5 per contrastare la violenza di genere e per tutelare le vittime nel più breve tempo possibile, garantendo la possibilità di vedersi davvero aiutate e ascoltate”, dice Marco Vincenzi, presidente del Consiglio regionale del Lazio.

Nello specifico, il Protocollo siglato dalla Giunta ha come finalità lo sviluppo di un’ulteriore collaborazione tra la Procura di Tivoli e la Regione Lazio, già in atto nel territorio tramite il Protocollo di intesa “Vittime vulnerabili” di giugno 2021 e nel quadro dell’intesa generale approvata nel 2018 tra la Regione, l’Ordine degli Psicologi del Lazio e la Procura Generale presso la Corte d’Appello di Roma.

Con la firma l’obiettivo delle parti è quello di potenziare il sistema di protezione delle vittime che si rivolgono alla giustizia, alle forze dell’ordine o ai servizi territoriali. Sono previste diverse azioni coordinate, come l’impegno al rafforzamento dei servizi sanitari, fondamentali per contrastare il fenomeno della violenza sulla donna. Tra le attività in corso nella nostra Regione è prevista la sperimentazione, in alcuni Pronto soccorso, di un indicatore diagnostico (carta del rischio), una procedura di screening per identificare tra le donne che accedono alla struttura le potenziali vittime di violenza.

Per quanto riguarda l’iniziativa denominata “L’evoluzione dello spazio ascoltato e accoglienza vittime di Tivoli: percorsi di formazione integrata” ha preso avvio il 7 gennaio del 2022 nei Comuni di competenza territoriale della Procura di Tivoli e nei distretti sanitari della ASL Roma 5.

Il progetto finanziato dall’Ufficio di Presidenza è organizzato in tre fasi e si svilupperà nell’arco di 18 mesi (da gennaio 2022 al luglio 2023). Fondamentale sarà il ruolo del supporto psicologico e il lavoro di rete tra le diverse istituzioni coinvolte, entrambi punti fondamentali nella lotta al fenomeno. (ITALPRESS).