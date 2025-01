Regione Lazio a Rieti per le Pmi, Angelilli”Straordinaria opportunità”

RIETI (ITALPRESS) - La Regione Lazio ha organizzato a Rieti, presso la Sala Consiliare del Comune, un incontro per illustrare alle imprese del territorio le nuove opportunità e i bandi previsti per il 2025, proseguendo nel suo impegno a supporto della crescita e dell'innovazione delle aziende locali, anche grazie al contributo del Programma FESR Lazio 2021-2027. "Abbiamo presentato i bandi che sono attivi per lo sviluppo economico e le imprese a 360 gradi", afferma Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore a Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione della Regione Lazio. "Parliamo di un budget che supera i 20 milioni di euro, quindi una straordinaria opportunità", aggiunge. mgg/gsl