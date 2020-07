TRIESTE (ITALPRESS) – Sostegno al mondo del lavoro, alle famiglie e alle scuole: sono le priorità dell’assestamento di bilancio della Regione Friuli Venezia Giulia che conta su 30 milioni di euro e il cui disegno di legge è stato approvato dalla Giunta nella seduta di oggi a Trieste. La posta più cospicua dei 30 milioni è indirizzata al lavoro e all’istruzione, con 9 milioni complessivi, 2 dei quali dedicati a una nuova misura voluta dal governatore della Regione e destinata a finanziare agevolazioni alle aziende insediate in Friuli Venezia Giulia che assumono dipendenti, con incentivi a fondo perduto stimati in 10mila euro a lavoratore, secondo un regime compatibile con l’attuale sistema degli aiuti di Stato. Un milione dei 9 dedicati alle politiche del lavoro e istruzione va all’utilizzo dei disoccupati nei cantieri, mentre 700mila euro irrobustiscono il contenimento delle rette per i servizi della prima infanzia. Al sostegno delle spese degli studenti per il trasporto pubblico locale la manovra estiva regionale destina 3 milioni, con la novità di estendere il beneficio anche alle tratte urbane dal prossimo settembre. Il Friuli Venezia Giulia ospiterà l’Eyof invernale 2023, il Festival olimpico della gioventù europea, per il quale l’assestamento stanzia 7 milioni di euro. Accanto 2,6 milioni per la viabilità, l’economia viene supportata con 2 milioni alle Camere di commercio, confermando così il rifinanziamento della legge 30 voluto dall’attuale Amministrazione regionale, con 2 milioni all’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale per spese di funzionamento e infrastrutture e con 500mila euro riservati allo scorrimento delle graduatorie su infissi e fotovoltaico. La Regione investe nell’assestamento, con il ddl approvato oggi, 1,4 milioni per la ripresa in sicurezza dell’attività teatrale ai fini di garantire il distanziamento sociale nelle sale. Infine, 1,5 milioni vanno al finanziamento dell’accordo di programma per la realizzazione del parco dei dinosauri di Duino-Aurisina. (ITALPRESS).