In Liguria “c’è una coalizione compatta, molto rodata in elezioni comunali di successo, che ha allargato i suoi confini”. Così il presidente della Regione Liguria e leader di Cambiamo!, Giovanni Toti, che si aspetta “un effetto simile a quello che abbiamo subito in Emilia-Romagna, ovvero una lista del presidente che ha avuto un buon successo là, come i sondaggi ci dicono che avrà un buon successo qua” e quindi “un voto favorevole alle nostre amministrazioni”.

Il governatore non teme il risultato della sua formazione politica, ferma allo 0,3% in Emilia-Romagna, e nemmeno la presenza di Forza Italia in Calabria: “Non cambia assolutamente niente”. In Liguria ci sarà “una lista del presidente della Regione, ci sarà una lista di Liguria Popolare che racchiude il mondo cattolico che in Emilia Romagna ha faticato a trovare un contenitore. Ci saranno i partiti tradizionali, poi porte spalancate a chi volesse aggiungersi, ma già così i liguri hanno dimostrato di apprezzare il nostro lavoro. Ritengo che sarà una campagna elettorale fatta spiegando ai liguri quanto abbiamo fatto e quanto abbiamo in programma di fare”, conclude Toti.

(ITALPRESS).