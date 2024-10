PERUGIA (ITALPRESS) – Donatella Tesei (centrodestra) in vantaggio su Stefania Proietti (centrosinistra) che è chiamata a rimontare quasi due punti percentuali (1,6 aritmeticamente) di distacco nelle ultime settimane di campagna elettorale puntando sugli indecisi. E’ l’esito del sondaggio (il primo, ce ne sarà un secondo) che il Corriere dell’Umbria ha commissionato a TechnoConsumer sulle elezioni regionali 2024 in Umbria (17-18 novembre prossimi) e che il quotidiano umbro pubblica oggi in prima pagina. Una indagine che stima al 3,4% gli indecisi se andare alle urne e indica una affluenza che sfiora il 68%. Il sondaggio è stato condotto su un campione di mille soggetti maggiorenni, residenti in Umbria, tra l’8 e il 12 ottobre. Prima quindi della presentazione delle liste avvenuta sabato scorso. Altri elementi forniti al Corriere dal sondaggio della società specializzata: sia Tesei che Proietti vantano una notorietà molto alta (82,6% la governatrice uscente, 71,3 l’avversaria) soprattutto nella fascia di età fra i 25 e i 64 anni. Quanto alla giunta uscente viene valutata con un giudizio positivo o molto positivo da 7 intervistati su 10. L’elettorato della regione, attraverso questo sondaggio, chiede alla prossima giunta di occuparsi di sanità (84%), quindi di sicurezza e criminalità (dato molto più basso). A proposito di sanità, per risolvere il problema delle liste di attesa, si indica di assumere più medici. Sul tema dello smaltimento rifiuti, 3 umbri su 5 preferiscono la costruzione di un nuovo termovalorizzatore.

