MILANO (ITALPRESS) – “Sto facendo alcune ultime considerazioni e credo che nello spazio di qualche settimana potrò sciogliere la mia riserva”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in diretta su Rai Isoradio. “Mi sono impegnato a convocare una conferenza stampa appena avrò deciso” ribadisce, tuttavia “su cosa farò in futuro ancora non so”. Quel che è certo è che il processo per il cosiddetto “caso camici” e poi il proscioglimento pare non abbiano raffreddato la determinazione di Fontana “a mettersi al servizio”: “Lo faccio perchè ci credo e credo sia giusto, l’impegno sempre c’è stato e sempre ci sarà”.

Photo credit: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).