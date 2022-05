MILANO (ITALPRESS) – “Voglio evitare che il mio nome possa essere divisivo” per la coalizione di centrodestra. Lo ha detto, in riferimento alla sua possibile ricandidatura alla presidenza della Regione Lombardia alle prossime elezioni regionali, il governatore Attilio Fontana, ospite di Rainews24.

“Ci sto pensando sicuramente – ha aggiunto -, ma come ho sempre detto il valore aggiunto è la coalizione, è l’unità del centrodestra. Certamente ci sto pensando e parlerò con i rappresentanti (dei partiti, ndr), ci incontreremo e, dopodichè, decideremo insieme”. Sollecitato sulle divisioni interne al centrodestra a livello nazionale, Fontana ha risposto: “Quello che voglio evitare è che il mio nome possa essere divisivo, anzi, io spero che possa aggregare, e in questo caso sarò ben contento”.

