MILANO (ITALPRESS) – “Credo che sia importante per me concentrarmi sulla mia campagna elettorale, sulla mia parte politica, sul fatto che il centrodestra è unito e ha indicato me come candidato”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, conversando con i giornalisti al teatro alla Scala di Milano, a margine della tradizionale ‘Giornata della Ricercà, rispondendo a chi gli chiedeva quanto consenso possa raccogliere, a suo avviso, la sua ex vicepresidente e oggi candidata con il Terzo Polo, Letizia Moratti, alle prossime regionali.

“Poi è già difficile fare il proprio di compito e credo che cercare di andare anche a risolvere i problemi degli altri sia difficile – ha aggiunto Fontana -. Lasciamo che decida la sinistra in tutta serenità”.

Alla domanda se sarà ufficializzato oggi il suo nome come candidato presidente per il centrodestra alle prossime Regionali, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha risposto: “Non so, è molto probabile, spero di sì. Non so se faranno nota congiunta, lasciamo che decidano loro come formalizzare la cosa”. Ed a chi gli chiedeva quando si terranno le elezioni in Lombardia, il governatore lombardo ha risposto: “Non ne ho la più pallida idea. Questa è una scelta che può fare il governo. Noi quella famosa legge non l’abbiamo ancora. Potrebbe essere un’idea per accorpare Lazio, Molise e Lombardia”.

credit photo agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).