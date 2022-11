MILANO (ITALPRESS) – “Avevo semplicemente detto che se fosse stata fatta una proposta da un’alleanza ampia e con una condivisione forte di programma io l’avrei considerata seriamente. Ma così non è stato. Una alleanza tra liberal democratici (il Terzo polo) e social democratici (il Pd): ciò di cui ha bisogno la Lombardia e in generale l’Italia, per me. Ma al momento non ci sono le condizioni, dato che il Terzo polo ha annuncoato il sostegno per Moratti”. Così, in un’intervista a la Repubblica, Carlo Cottarelli, che annuncia un passo indietro rispetto alla candidatura alla presidenza della Regione Lombardia.

“Quello di Letizia Moratti – dice – è un nome molto difficilmente accettabile, anzi, non accettabile dal Partito democratico e per validi motivi vista la sua storia politica, anche recente”. “Per me – sottolinea – era importante che ci fosse questa alleanza fra le due anime della politica italiana, anime che io non vedo bene a combattersi una contro l’altra. Sarebbe stata necessaria anche per battere la destra nazionalista e sovranista alle elezioni”.

Con Calenda, aggiunge, “ci siamo incontrati nelle scorse settimane. Ma era prima della discesa in campo di Moratti, per cui non abbiamo parlato di lei come candidata del Terzo Polo”. La scelta di Calenda, commenta Cottarelli, “è un errore secondo me, perchè un ticket fra me e Moratti così non è possibile. Forse avrebbe potuto essere considerato se il Pd, principale partito della coalizione, avesse potuto esprimere il candidato presidente, la guida politica, tenendo Moratti come vice. Ma neanche questa ipotesi è percorribile, ora”.

Moratti, secondo Cottarelli, “è una ottima persona e una brava manager, ma ha sempre militato nella destra e non solo come tecnico, compreso negli ultimi due anni. Come vice presidente di Fontana, è stata criticata pesantemente sia dal Pd sia dal rappresentante di Azione per le sue decisioni politiche. Quindi non rappresenta quel rinnovamento di cui la Lombardia ha bisogno. In generale, ora sarebbe difficile spiegare all’elettorato di centro sinistra questa candidatura”. Negli ultimi mesi ha preso le distanze da Fontana, “sì, vero. Ma è andata ancora di recente a parlare con Salvini, ha cercato fino all’ultimo di avere il sostegno della destra, e quando all’ultimo ha visto che non ci riusciva, ha cambiato interlocutore”. “Con una campagna fatta bene, credo che il Pd possa vincere, anche senza Terzo polo”, conclude Cottarelli, che si dice amareggiato “come negarlo, però ho comunque un lavoro di grande responsabilità al Senato. E sono in ogni caso onorato che il mio nome sia stato considerato”.

credit photo agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com