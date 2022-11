MILANO (ITALPRESS) – “Ho scelto di fare una proposta aperta alle formazioni civiche, ai partiti e ai territori che vogliano confrontarsi su cose concrete, su proposte. Quindi la mia proposta è incontriamoci”. Letizia Moratti, candidata alla guida della Regione Lombardia con il Terzo Polo, lancia un appello al centrosinistra, in particolare al Pd, alla presentazione del libro di Claudio Velardi a Milano meziomamdo l’ambiente, il lavoro, la legalità e la cultura”.

“Ho scelto dei temi identitari proprio per aprirmi al centrosinistra, ad un mondo che ancora fa fatica ad accettarmi”, ha continuato Moratti. “Sono aperta ad aggiungerne altri per cercare di capire se possiamo convergere”, ha sottolineato Moratti.

