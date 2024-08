ROMA (ITALPRESS) – Stefania Proietti, sindaca di Assisi, sarà la candidata presidente della Regione Umbria per il centrosinistra.

“È ufficiale: la sindaca di Assisi Stefania Proietti è la candidata del centrosinistra per la presidenza dell’Umbria. Forza Stefania, anche in Umbria siamo pronti alla riscossa!”, afferma, in una nota, Matteo Ricci, europarlamentare Pd.

-foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS).

