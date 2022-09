“Questa sera ho evidenziato alla vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti, in maniera chiara e inequivocabile, che il nostro rapporto fiduciario, sul piano del posizionamento politico, si è incrinato. Ciò nonostante, essendo io il garante della coalizione in Lombardia e per senso di responsabilità rispetto al momento politico nazionale che stiamo vivendo, mi riservo di prendere una decisione definitiva dopo un confronto con i leader del centrodestra”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo l’incontro con la sua vice e assessore al Welfare Letizia Moratti, sul chiarimento per la doppia candidatura nel campo del centrodestra alla presidenza della Regione Lombardia per il 2023. Il faccia a faccia a Palazzo Lombardia era durata circa un’ora.

(ITALPRESS).

-foto agenziafotogramma.it-

