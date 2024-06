TORINO (ITALPRESS) – Alberto Cirio in testa in Piemonte. Alla chiusura delle urne, secondo gli exit poll diffusi dal Consorzio Opinio Italia per la Rai, il governatore uscente, candidato del centrodestra, sarebbe avanti con una forchetta tra il 50 e il 54%. Gianna Pentenero (Centrosinistra) sarebbe tra il 34 e il 38%. A seguire Sarah Disabato (M5S) tra il 7 e il 9% e Francesca Frediani (Avs, 1,5-3,5%). Lo spoglio comincerà alle 14.

– foto: Agenzia Fotogramma –

