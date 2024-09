GENOVA (ITALPRESS) – Giornate decisive per la scelta del candidato del centrodestra alle regionali in Liguria. Secondo quanto si apprende, venerdì a Genova dovrebbe tenersi un nuovo incontro tra i vertici locali della coalizione, il sindaco di Imperia Marco Scajola in qualità di “federatore” dell’area civica e alcune figure apicali dei partiti con l’obiettivo di chiudere il cerchio. Si attende l’esito degli ultimi sondaggi commissionati per testare il gradimento dei nomi sul tavolo: tra questi la deputata di Noi Moderati Ilaria Cavo, il vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi, il viceministro e segretario della Lega Liguria Edoardo Rixi, il segretario regionale di Forza Italia Carlo Bagnasco. Rixi, in particolare, sebbene risulti l’opzione più forte secondo alcune rilevazioni, ha escluso più volte la propria disponibilità a candidarsi, eppure alcuni sostengono che alla fine possa cedere su richiesta della premier Giorgia Meloni e del suo leader Matteo Salvini.

Su Cavo, coordinatrice della Lista Toti e prossima testimone al processo per corruzione contro l’ex governatore, ha espresso dubbi l’ex ministro Claudio Scajola, provocando qualche malumore. Così avrebbe ripreso quota Piciocchi, nonostante non goda di ampio consenso fuori dal’area di Genova. A vuoto gli ultimi tentativi di convincere un “civico puro”: di recente anche il giurista Lorenzo Cuocolo ha ribadito il suo no. La scelta dovrebbe concretizzarsi entro questa settimana o, al massimo, all’inizio della prossima.

