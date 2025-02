REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Dalla notte incendio nella zona Nord di Reggio Emilia, in una ditta specializzata nella lavorazione della carne, più di 40 vigili del fuoco sono al lavoro. Giunte squadre in rinforzo dai comandi di Parma e Modena. Coinvolta dalle fiamme gran parte della struttura, ampia 50.000 mq. Situazione sotto controllo, operazioni di spegnimento in corso.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Vigili del Fuoco