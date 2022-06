AOSTA (ITALPRESS) – La Presidenza della Regione ricorda che, in occasione della consultazione referendaria abrogativa prevista per domenica 12 giugno 2022, saranno adottate misure anticovid. Per accedere alla sede dei seggi, gli elettori dovranno indossare correttamente la mascherina chirurgica, seguire il percorso d’ingresso indicato (se necessario potranno sostare negli spazi dedicati) e disinfettarsi le mani con l’apposito gel igienizzante posto all’ingresso. All’interno dei seggi e limitatamente all’identificazione personale, gli elettori potranno rimuovere la mascherina dal viso mantenendo però una distanza di almeno 2 metri dai componenti dal seggio. Al termine dell’operazione di voto, gli elettori dovranno imbucare personalmente la scheda elettorale nell’urna, igienizzarsi le mani e seguire il percorso d’uscita segnalato. Sussiste inoltre la necessità di evitare assembramenti nei seggi ed è obbligatorio rispettare il distanziamento fisico interpersonale di almeno un metro. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 7 alle ore 23 e a seguire avranno luogo le operazioni di spoglio. I dati relativi alle affluenze delle ore 12, 19 e 23 e all’esito dello scrutinio dei voti saranno reperibili sul sito regionale.

– Foto ufficio stampa Regione Valle d’Aosta –

