Nella prima gara dopo la ripresa del Mondiale Superbike, fermato dal lockdown per il coronavirus ad avere la meglio in Gara 1 è stato Scott Redding. Il britannico del team ARUBA.IT Racing, ha portato la sua Ducati Panigale V4 R sul gradino più alto del podio precedendo sul traguardo la Kawasaki del cinque volte campione in carica Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK / Kawasaki ZX-10RR) ed il vincitore della prima gara di questa stagione Toprak Razgatlioglu (PATA YAMAHA WorldSBK Official Team / Yamaha YZF R1). Il fine settimana in Jerez de la Frontera ha permesso a Pirelli di raccogliere ulteriori feedback sui suoi pneumatici di gamma. Le slick Diablo Superbike in mescola SC1 anteriore e SC0 posteriore, pneumatici già regolarmente in vendita sul mercato, sono stati infatti usati dalla grande maggioranza dei piloti della classe WorldSBK a conferma delle ottime doti prestazionali dei prodotti anche con le elevate temperature che hanno caratterizzato la prima giornata di questo round.

Ottimo performance anche per i pneumatici slick di gamma utilizzati per la prima volta dalla classe WorldSSP. La totalità della griglia ha scelto la soluzione SC0 di gamma per il pneumatico posteriore, mentre la maggior parte dei piloti ha optato per la SC1 di gamma per l’anteriore.

