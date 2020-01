Una disattenzione ha avuto come conseguenza la cancellazione delle foto dal tuo device Android, e ti ha fatto cadere nella disperazione?

Ebbene, non tutto è perduto. Esistono infatti alcuni accorgimenti che potresti seguire per poter cercare di recuperare le foto cancellate e, nelle prossime righe, cercheremo di riepilogare quali sono le principali.

Prima di tutto, però, un piccolo suggerimento: è meglio adottare queste soluzioni il prima possibile, evitando di effettuare molte operazioni sulla stessa memoria. Sovrascrivere i dati impedisce infatti di recuperare le foto cancellate, compromettendo così seriamente le opportunità di poter ottenere il risultato atteso da tale operazione di recupero.

Backup Google Foto

La prima cosa che potresti fare per cercare di recuperare le foto cancellate da Android è quella di verificare se hai attiva la funzione di backup di Google Foto.

Se così fosse, sei a buon punto. Con questo servizio di Google, infatti, le immagini e i video rimarranno nel cestino per circa 60 giorni. Quel che devi fare per poter cercare di recuperare le foto è dunque quella di verificare se è attiva questa funzione.

Dunque, prendi in mano il tuo smartphone, cerca Google Foto tra le tue app, fai tap sull’icona per aprirla, seleziona la voce Cestino e visualizza i file che sono stati eliminati negli ultimi 60 giorni.

Se l’eliminazione delle tue foto è recente, dovresti trovare qui i tuoi file da recuperare. Per poterli ripristinare sarà sufficiente tenere premuto con il dato sulla foto che vuoi recuperare e confermare l’operazione di ripristino.

Se invece la foto non compare, o non è attiva questa funzionalità nel tuo smartphone, non demordere: c’è ancora molto che puoi fare!

App per il recupero di foto cancellate

Per recuperare le foto eliminate per errore da Android ci sono alcune app che potrebbero fare al caso tuo. Sono gratuite, facili da usare e ti permetteranno di poter cercare di arrivare al risultato desiderato.

Attento, però: queste app funzionano solamente se lo smartphone è sbloccato con Root, ovvero se hai i permessi per intervenire sul sistema. Se non sai di che cosa si tratta e non ne sai valutare i rischi, ti consigliamo di sospendere questa operazione e acquisire tutte le maggiori informazioni prima di procedere oltre.

Detto ciò, come abbiamo già avuto modo di anticipare nelle righe che precedono, esistono numerose app che potrebbero fare al caso tuo.

Per esempio, DiskDigger, che ti permette di recuperare i file cancellati da ciascuno dispositivo Android: l’app si può scaricare sul proprio smartphone o si può installare sul PC. In ogni caso, la procedura che dovrai seguire è la medesima: una volta installata questa app da Play Store, ti basterà avviare la scansione e scegliere quali sono le foto da ripristinare.

Una volta che le trovi, valorizzale con il segno di spunta e conferma l’operazione selezionando la voce Save selected files locally. In pochi istanti le foto dovrebbero essere ripristinate nel dispositivo originario.

Una buona alternativa è rappresentata da Dr.Fone per Android, un software che dovrai installare sul tuo personal computer con sistema operativo Windows, per permetterti il recupero di foto e altri file che sono stati accidentalmente cancellati sul tuo smartphone Android che, naturalmente, dovrà essere collegato al tuo PC.

Anche in questo caso siamo davanti a un funzionamento davvero molto semplice.

Inizia con lo scaricare e installare il programma sul tuo computer, clicca su Recupero dati / Recover, assicurati che il tuo dispositivo Android sia regolarmente collegato al PC con un cavetto USB, clicca su Start.

A questo punto, dovrai selezionare la tipologia di file da recuperare, selezionare Standard Mode e visualizzare l’anteprima dei file da recuperare. Seleziona infine il percorso dove vuoi salvare le foto recuperate e il gioco è fatto!