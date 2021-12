MILANO (ITALPRESS) – “Milano è in grado di investire 1 miliardo all’anno. Non è una abilità politica ma capacità delle infrastrutture: Milano ha un track record che dimostra che le sue strutture sono in grado di generare gare, seguire l’evoluzione del percorso, investendo 1 miliardo l’anno. Abbiamo potenzialmente richieste per 5 miliardi. Ci verranno assegnate? Siamo qui oggi per capire quali sono le regole del gioco”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel corso della sesta tappa a Milano di ‘Italiadomani- Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienzà, iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri per illustrare i contenuti e le opportunità del PNRR. “Bisogna tenere conto – ha aggiunto – di un principio di possibilità di tutti i territori e comuni di partecipare a questo momento importantissimo, ma bisogna anche contare quanto le varie città sono in grado di investire. Non possiamo perdere questi fondi. Vedo con molto favore queste prime informazioni: finalmente si inizia a parlare di bando e di tempi.

A seconda delle richieste dei vari territori, alla fine di questo primo giro è possibile che a chi è in grado di fare di più arrivi di più”.

