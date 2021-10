MILANO (ITALPRESS) – “Abbiamo chiesto al governo tra i 4 e i 5 miliardi. Al di là che non c’era una richiesta formale, io ho presentato un dossier, ma è ancora da capire il governo quanto andremo ad assegnazione diretta, quanto farà bandi”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ospite su SkyTg24. Miliardi, ha spiegato il sindaco, “per trasporto pubblico, in primis prolungare le metropolitane, a Baggio, Settimo e Vimercate, e poi edilizia popolare, e scuole, le nostre scuole come in tutta sono dell’inizio secolo e meritano grande attenzione. E poi il profilo energetico: il 40% dell’inquinamento a Milano dipende dal riscaldamento, ci sono ancora parecchi condomini addirittura a gasolio. Lì un finanziamento sarebbe importantissimo”.

