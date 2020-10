Recovery Fund, Di Maio “Chiediamo tempi certi”

"L'Italia apprezza l'intraprendenza dell'Unione europea su un tema ambizioso come quello del Next Generation Eu, ma chiediamo tempi certi". Queste le parole di Luigi Di Maio, ministro degli Esteri del governo italiano, in visita a Bruxelles per incontrare per incontrare il commissario europeo Paolo Gentiloni e l'Alto rappresentante per gli Affari esteri Josep Borrell. alp/sat/red