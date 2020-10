ROMA (ITALPRESS) – “Apprendo con soddisfazione e ringrazio i parlamentari di Fratelli d’Italia che con il loro lavoro, in commissione Bilancio della Camera, hanno permesso di inserire nella relazione finale del Recovery Fund un apposito capitolo sulla ricostruzione post-terremoto. Un importante tassello ottenuto con l’impegno e la tenacia perchè la ricostruzione deve essere priorità sull’utilizzo dei fondi del Recovery Fund. Un importante risultato politico che deve tradursi anche dal punto di vista sostanziale e sul quale intendiamo non far mai calare l’attenzione di tutti i livelli delle istituzioni. Lo strumento del Recovery Fund oggi è prioritario per assicurare ai territori che da anni vivono nell’incertezza e nei ritardi l’avvio di una ricostruzione pubblica e privata, non solo fisica, ma anche e soprattutto socioeconomica. Il rilancio del cuore pulsante del Centro Italia diventa oggi, con l’inserimento di un capitolo dedicato nella relazione finale, un problema ancora più a carattere nazionale”. Così il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli.

