Il Trofeo Pirelli Accademia CRZ arriva alle

ferie estive e chiude le iscrizioni 2024 con il bilancio record di 194 piloti iscritti distribuiti nelle dieci Zone geografiche

definite da ACI Sport per i rally nazionali. Il Rally di Roma

Capitale dell’ultimo weekend di luglio ha delineato la situazione

nella Zona più vasta, quella che copre tutto il centro-sud. Come

quasi sempre accaduto dovunque anche in passato, il leader

assoluto 2024 ai fini del titolo di ACI Sport è pure il leader del principale raggruppamento del monomarca Pirelli di zona. Nel caso della Zona 8 si tratta di Giuseppe Testa, che corre in coppia con Gino Abatecola su una Skoda Fabia Rally2. Il pilota molisano, che lo scorso anno ha vinto il titolo addirittura in due zone, a due gare dal termine conduce con un buon vantaggio su Simone Miele e su Gianluca D’Alto grazie ai successi al Rally del Lazio e al Rally del Salento.

Fra le due ruote motrici di vertice, le RC4, è al momento il bresciano Gianluca Saresera a guidare la graduatoria ma con un poker di inseguitori molto agguerriti: Simone Taglienti, Antonio Trotta e Antonio Pascale, tutti al volante delle Peugeot 208 Rally4, e Giorgio Liguori, con una Renault Clio R3. Fra le più

datate 2RM Classic è invece un testa a testa fra Mario Trotta

(Renault Clio S1600) e Albino Ferdinandi (Peugeot 106 A5).

Bisognerà aspettare il mese di ottobre per conoscere l’esito della zona sarda, che ha sin qui all’attivo due gare su quattro. Nodo principale il duello al vertice della zona della Sardegna frale Skoda Fabia dei locali Marino Gessa e Auro Siddi. Il veneto Fabrizio Martinis (Peugeot 208 Rally4) è invece il possibile vincitore fra le due ruote motrici RC4, mentre fra le tutto avanti Classic sarà Cosimo Abate (Clio S1600) a difendere il

primato.

