ROMA (ITALPRESS) – Un’altra impresa per Alessia Zecchini. L’italiana, durante la terza giornata del “Vertical Blue”, in corso a Long Island, distretto di Bahamas, ha fatto registrare un nuovo straordinario primato del mondo: -74 metri è il nuovo record Cmas in assetto costante senza attrezzi. Nei prossimi giorni l’apneista romana proverà a fare il bis in assetto costante con monopinna. Per la pluricampionessa azzurra un ulteriore record iridato che le permette di gettare solide basi per la vittoria dell’overall, il riconoscimento caratterizzante il Vertical Blue e che premia l’atleta in grado di ottenere i piazzamenti migliori in tre delle quattro specialità in programma (una tra assetto costante con monopinna e assetto costante con pinne oltre ad assetto costante senza attrezzi e free immersion). Per conquistarlo dovrà vedersela con la slovena Alenka Artnik, autrice del nuovo record mondiale Cmas di apnea in assetto costante con monopinna con la profondità di -118 m. Il duello proseguirà nei prossimi giorni. Ciascun atleta, infatti, ha a disposizione sei tuffi (la Zecchini ne ha realizzati due) per conseguire le migliori prestazioni in tre specialità.

(ITALPRESS).