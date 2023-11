La nuova RecardQ8: funzionalità e vantaggi

Il caro carburante mette a dura prova privati, titolari di aziende e liberi professionisti che, quotidianamente, utilizzano auto, moto e scooter per recarsi al lavoro. Per questo Q8 presta attenzione ad esigenze e necessità di ogni cliente continuando ad offrire nuove modalità di supporto per tutti coloro che utilizzano un veicolo a benzina o a diesel. Come? Con RecardQ8, una carta carburante “prepagata e ricaricabile” ricca di funzionalità e vantaggi gestibile anche tramite App dal proprio dispositivo mobile. Vediamo di scoprire di più.

Cos’è e a chi è rivolta RecardQ8

RecardQ8 è una carta carburante prepagata e ricaricabile valida a fini fiscali, rivolta ai titolari di partita IVA (RecardQ8 Business), ed alle aziende che hanno necessità di proporre ai propri dipendenti piani di incentivazione e di welfare aziendale (RecardQ8 Coupon). Si tratta di un sistema di pagamento sicuro, veloce, funzionale e affidabile per cui è sufficiente inserire un PIN rilasciato insieme alla carta per poter rifornire il proprio veicolo, auto o moto che sia, presso una delle circa 3000 stazioni di servizio Q8 e Q8easy ubicate su tutto il territorio nazionale italiano.

Buoni carburante come welfare aziendale

Tra le diverse politiche aziendali, i buoni carburante rappresentano un incentivo molto apprezzato dai dipendenti poiché permette loro di risparmiare su una voce di spesa quotidiana: il carburante, appunto, super o diesel che sia.

I buoni carburante come benefit aziendale sono inoltre oggetto delle ultime politiche finanziarie del Governo, andando a esentare dal fisco le aziende private che decidono di acquistare un importo variabile in buoni carburante da regalare ai propri dipendenti. A tal proposito, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge del 13.01.2023 n. 6 di conversione del DL Aiuti quater, proprio in tema di benefit aziendali e caro carburante. I buoni carburante rappresentano, insomma, un bonus aziendale utile, funzionale e apprezzato da tutti.

Perché scegliere i buoni benzina Welfare Q8

I Q8 Ticketfuel sono uno degli strumenti di pagamento del carburante più convenienti. Si tratta di una soluzione di pagamento flessibile e sicura, spendibile in tutti i distributori Q8 e Q8easy, e può essere richiesta in modalità digitale da qualsiasi tipo di azienda in completa autonomia. Per acquistare i buoni, è sufficiente iscriversi a RecardQ8, caricare il proprio Wallet e acquistare i Q8 Ticketfuel direttamente dal portale web. Inoltre, una volta sottoscritto un contratto RecardQ8, è possibile attivare due diverse fuel card:

RecardQ8 Business : una carta carburante ricaricabile e personalizzabile, per i rifornimenti di aziende e titolari di partite IVA che devono utilizzare la fatturazione elettronica.

: una carta carburante ricaricabile e personalizzabile, per i rifornimenti di aziende e titolari di partite IVA che devono utilizzare la fatturazione elettronica. RecardQ8 Coupon: è una carta fisica ricaricabile, cedibile ai dipendenti o anche ai privati di ogni genere, come bonus o regalo aziendale.

Utilizzare i buoni carburante digitali come welfare aziendale rappresenta dunque una soluzione comoda e funzionale per ogni azienda, dalla più piccola alla più strutturata. In primo luogo, perché la presenza della rete di stazioni di servizio Q8 sul tutto il territorio nazionale è davvero ampia e capillare e quindi si ha sempre un punto di rifornimento a portata di mano.

Oltretutto, i buoni carburante digitali Q8 Ticketfuel possono essere personalizzati anche con l’inseriento di loghi, immagini o nominativi di chi li utilizza o del dipendente.

Infine, le carte carburante sono estremamente sicure, affidabili e, per autorizzare ogni operazione di credito, riguardante sia il rifornimento che le transazioni, il cliente viene dotato di un codice personale gestibile dal portale web.

I buoni carburante come incentivo per i dipendenti rappresentano anche e soprattutto un modo comodo e semplice per fidelizzarli e incoraggiarne la produttività.

L’App RecardQ8

L’App RecardQ8 è l’applicazione ideata e realizzata per dispositivi mobili che offre la possibilità di gestire le carte carburante prepagate RecardQ8 in modo semplice e veloce: basta registrarsi a RecardQ8 e attivare gratuitamente un account personale. Tramite l’App RecardQ8 è possibile gestire il proprio conto elettronico, ricaricare le carte carburante che sono state attivate, generare dei codici di pagamento, nonché ricaricare il proprio wallet elettronico.

La ricarica del wallet può essere fatta in modo immediato tramite pagamento in contanti (nelle stazioni Q8 abilitate), oppure in modo digitale tramite App o portale web con la propria carta di credito, tramite PayPal, attraverso bonifico istantaneo e ordinario tramite piattaforma Fabrick oppure tramite bonifico bancario, aspettando i normali giorni di valuta per il trasferimento dell’importo desiderato.

L’App RecardQ8 permette di gestire le carte carburante in totale autonomia assegnando loro il credito, prendendo visione delle transazioni effettuate, visualizzando e scaricando le tue fatture e pagando alla stazione di servizio preferita.