Rebibbia, protestano i familiari dei detenuti

Oltre alla rivolta all'interno del carcere, proteste fuori dalla struttura romana dei familiari dei detenuti a cui non viene dato il permesso di entrare dopo l'entrata in vigore delle restrizioni volute dal governo per l'emergenza coronavirus. "Liberta' liberta'". "Vergogna, vergogna", urlano. mac/fsc/red