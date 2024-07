PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Un record del mondo per cominciare. Partono con lo show di Lim Sihyeon le gare di tiro con l’arco alle Olimpiadi di Parigi. Questa mattina sono scese sulla linea di tiro le 64 arciere, compresa l’azzurra Chiara Rebagliati, per le 72 frecce di ranking round che vanno a comporre i tabelloni delle gare individuali e a squadre. Per l’arciera italiana è ottimo l’approccio alle Olimpiadi, i 663 punti messi a referto le valgono il quindicesimo posto e la sua seconda miglior prestazione stagionale. A prendersi la scena è stata l’atleta sudcoreana che ha fatto segnare il punteggio di 694 punti battendo di due punti il record mondiale fissato dalla connazionale Chaeyoung Kang ai Mondiali del 2019 a ‘s-Hertognebosch. Le coreane sembrano fare gara a parte con Nam Suhyeon seconda a quota 688 con ben quindici punti in più della cinese Yang, terza dopo le frecce della mattinata.

Chiara Rebagliati, prima atleta azzurra in assoluto a scendere in campo a queste Olimpiadi, ha concluso le frecce di ranking round al quindicesimo posto con 663 punti. Buona la prima parte di gara con 336 punti e una rimonta che l’ha portata anche tra le prime dieci in classifica, mentre nella seconda parte i punti sono stati 327.

L’azzurra tornerà in campo mercoledì 31 alle 13,44 per sfidare ai 32esimi di finale l’arciera della Malesia Ariana Zairi che ha concluso al 50esimo posto in ranking round con 633 punti. La giovane avversaria di appena 18 anni è al 43esimo posto della classifica mondiale ed è alla sua prima partecipazione alle Olimpiadi dopo aver preso parte a tre tappe di Coppa del Mondo.

Le 72 frecce di oggi hanno decretato anche la classifica a squadre per disegnare il tabellone degli ottavi di finale. Al primo posto c’è la Corea del Sud che mette a referto 2046 punti e si prende il nuovo record olimpico, le coreane sono le grandi favorite della viglia e proveranno a continuare la striscia che le vede sempre vincenti nel torneo olimpico a squadre femminile da quando è stato inserito nel programma nel 1988. Al secondo posto dopo i tiri di questa mattina c’è la Cina con 1996 punti davanti al Messico che si ferma a 1986 e all’India, quarta, con 1983.

Alle 14,15 l’arco tornerà protagonista nel programma olimpico con le 72 frecce di ranking round della gara maschile in cui l’Italia si presenterà al gran completo con Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli. I tiri di questo pomeriggio andranno a comporre il tabellone individuale, quello a squadre e quello del mixed team con l’Italia protagonista in entrambe le competizioni.

– Foto Ufficio stampa Fitarco –

(ITALPRESS).

