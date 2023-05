Dal prossimo lunedì 8 maggio, saranno avviati da Anas (Gruppo FS Italiane) gli interventi di realizzazione di due nuove rotatorie sulla strada statale 4 “Salaria”, la prima al km 13,300 (via casali di Settebagni) e la seconda al km 13,900 in località Settebagni (Roma). L’intervento, finalizzato al miglioramento della sicurezza stradale, è compreso nel Piano di Potenziamento della Salaria, nello specifico il lavoro in oggetto è stato individuato tra le opere infrastrutturali prioritarie ai sensi DPCM 16/04/2021 e risulta inserito nel piano commissariale a cui le direttive e il monitoraggio di tutte le attività sono promosse dal Commissario Straordinario per gli interventi Infrastrutturali sulla Strada Statale 4 “Via Salaria”. I lavori hanno come obiettivo quello di potenziare e mettere in sicurezza le intersezioni, innalzando le prestazioni dell’infrastruttura in termini di livelli di servizio e di risposta alla domanda di trasporto. Lo scopo della progettazione in oggetto è migliorare la sicurezza dell’intersezione e aumentare il comfort degli utenti, attraverso la collocazione di una rotatoria in sostituzione dell’intersezione esistente di tipo semaforizzato, garantendo un nuovo e più efficiente impianto di illuminazione, una riqualifica dei marciapiedi pedonali e nuovi sistemi di ritenuta. Gli interventi avranno una durata di 350 giorni e saranno conclusi entro la fine di febbraio 2024. Per consentire lo svolgimento dei lavori, nella prima fase (circa 3 mesi) saranno realizzare le lavorazioni esterne alle due carreggiate, limitando le modifiche alla circolazione esclusivamente per la realizzazione di alcuni spostamenti di sottoservizi interferenti. Successivamente , nella fase dei lavori di maggiore impatto (della durata di circa 7 mesi ) saranno istituite le riduzioni di carreggiata, sia in direzione Rieti che in direzione Roma. Saranno previsti spazi dedicati alle manovre per consentire in sicurezza l’inversione di direzione di marcia limitato ai soli mezzi di massa inferiore alle 7 tonnellate, per una questione di spazi di manovra e raggi di curvatura.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Anas-

