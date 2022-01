TORINO (ITALPRESS) – Reale Group spinge l’acceleratore sul tema salute, wellness e welfare e, anche quest’anno, in quanto sponsor del Centro Universitario Sportivo torinese, sostiene Just the woman I am, la corsa/camminata di 5 km dedicata alla ricerca universitaria sul cancro. La manifestazione si inserisce all’interno di una più ampia partnership siglata nell’agosto 2020 tra Reale Mutua, Banca Reale, l’Agenzia Reale Mutua Torino Giulio Cesare e il CUS di Torino. L’accordo coinvolge queste importanti e storiche realtà del territorio piemontese nella promozione dell’attività sportiva come motore di salute, benessere e integrazione sociale. “Il benessere, la prevenzione, l’inclusione sociale e la centralità delle persone sono da sempre al centro del nostro modo di fare impresa – ha dichiarato il Vice Direttore Generale di Reale Mutua, Andrea Bertalot – Just The Woman I Am rappresenta un’opportunità per sottolineare l’importanza di questi temi per Reale Group”.

(ITALPRESS).