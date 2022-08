Razza “Il Governo Draghi ha ridotto la spesa sanitaria”

"Oggi quasi tutti gli indicatori dicono che per la sanità italiana servono dai 20 ai 30 miliardi di euro in più, alla Sicilia manca l'8% di questi 20-30 miliardi". Lo afferma in un'intervista all'Italpress Ruggero Razza, assessore alla Salute della Regione Siciliana. sat/gtr