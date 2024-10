ESTORIL (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW

Motorrad WorldSBK Team) ha conquistato la vittoria in Gara 1 del

round di Estoril del Campionato Mondiale FIM Superbike, puntando

su una scelta fuori dal coro ma coerente con il suo stile di

guida. L’attuale leader del mondiale è stato l’unico in griglia a

optare per la SC0 di gamma al posteriore, abbinata alla SC1

all’anteriore. Al contrario, la maggior parte dei piloti, compresi Nicolò Bulega (Aruba it Racing – Ducati) e Iker Lecuona (Team HRC – Honda) che hanno completato il podio, ha scelto la SCX di sviluppo in specifica D0820. “In questi primi due giorni abbiamo avuto condizioni meteo molto altalenanti, con forti rovesci alternati a schiarite. – ha spiegato Giorgio Barbier, Direttore Racing Moto di Pirelli – Le condizioni instabili hanno tolto ai team la possibilità di fare delle prove consolidate tra i diversi turni ed è quindi stato molto utile per i piloti avere a disposizione una rosa di opzioni che potesse coprire tutte le

esigenze. Ieri, sia il pneumatico da bagnato di gamma sia la

versione di sviluppo in specifica D0737 hanno dato prova di ottima adattabilità alle diverse situazioni, comportandosi bene in tutte le condizioni di bagnato. Ogni pilota – ha proseguito Barbier – ha potuto trovare la soluzione a lui più indicata, tanto che in qualifica entrambe le opzioni si sono piazzate nelle prime posizioni. Alla partenza di Gara 1, con pista asciutta, l’istinto dei piloti è stato determinante nella scelta del posteriore e la grande maggioranza ha adottato la SCX di sviluppo in specifica D0820, un segnale molto positivo per noi perchè conferma la fiducia che questa nuova specifica sta raccogliendo. Razgatlioglu è stato l’unico a scegliere la SC0 di gamma, una scelta basata sulla personale esperienza e preferenza, e con questa ha vinto la gara, a ulteriore conferma che tutte e tre le opzioni slick posteriori in allocazione erano scelte valide in funzione delle caratteristiche e preferenze dei singoli. Voglio fare i miei complimenti a Ducati, che grazie alla vittoria di Montella oggi ha conquistato con anticipo il titolo Costruttori in WorldSSP”.

– foto ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

