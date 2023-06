Ravenna, sequestrate cryptovalute per 1,3 milioni a trader faentino

Cryptovalute per un valore di oltre 1,3 milioni di euro sono state sequestrate a un cittadino faentino che, negli anni 2020 e 2021, operando trading online sui mercati delle diverse valute virtuali, ha maturato plusvalenze per oltre 5 milioni di euro senza presentare alcuna dichiarazione fiscale e in violazione degli obblighi normativi in tema di monitoraggio fiscale. col4/gtr