Malattie rare, arriva la pizza “MaRa” per una corretta nutrizione

ROMA (ITALPRESS) - La pizza, piatto simbolo della tradizione gastronomica italiana in tutto il mondo, può diventare anche un mezzo per tenere vivo il dibattito sulle malattie rare, a partire dal valore della corretta nutrizione per la gestione di queste patologie. E' questo l'obiettivo di #AperiPizzaRara, appuntamento che ha inaugurato il calendario eventi del Pizza Village Napoli, alla Mostra d'Oltremare: a idearlo il Centro Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania. Grazie alla collaborazione tra gli esperti e un pizzaiolo d’eccezione come Errico Porzio, è nata così una pizza speciale: MaRa, priva di lieviti tradizionali per scongiurare stati infiammatori e possibili interazioni con le terapie farmacologiche in atto. Sono circa 6.000 a oggi le malattie rare: colpiscono 300 milioni di persone in tutto il mondo, con oltre un milione di casi in Italia. La rarità complica il percorso di cura, ritardandone la diagnosi. f08/fsc/gsl