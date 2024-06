Volo “Una corretta alimentazione per una vita serena e buona salute”

PALERMO (ITALPRESS) - “I nostri medici sono i principali interlocutori della popolazione, ma è importante che questo coinvolgimento venga esteso alle scuole. I giovani devono capire che, anche senza privarsi dei piaceri del cibo, possono seguire una corretta alimentazione che gli garantirà una vita serena e una buona salute. In passato una corporatura robusta veniva considerata positiva per un bambino, perché più mangiava più appariva sano; adesso questo paradigma è cambiato e la Regione si impegna sempre di più nella formazione e nell’informazione di fronte ai tanti cambiamenti. Appuntamenti come questo hanno una funzione di confronto, verifica e aggiornamento”. Lo afferma l’assessore regionale alla Salute Giovanna Volo a margine dell’appuntamento, tenutosi a Villa Magnisi intitolato "Dieta mediterranea e sistemi alimentari sostenibili nella prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili" xd8/tvi/gtr