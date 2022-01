ROMA (ITALPRESS) – Nessuna variazione nella prima classifica Atp del 2022. In attesa della conclusione dei porimi tornei della stagione, resta immutato il ranking del tennis mondiale con Matteo Berrettini e Jannick Sinner nella top ten. In testa c’è sempre Novak Djokovic che prosegue la sua marcia a suon di record. Il 34enne serbo precede il russo Daniil Medvedev, sul gradino più basso del podio il tedesco Alexander Zverev, vincitore delle ATP Finals di Torino. Quarto il greco Stefanos Tsitsipas, davanti al russo Andrey Rublev e allo spagnolo Rafa Nadal che, nonostante una stagione con diversi stop forzati, porta a 850 il numero delle settimane consecutive tra i primi 10 del ranking. Alle spalle del maiorchino, il romano Matteo Berrettini settimo davanti al norvegese Casper Ruud e al polacco Hubert Hurkacz, mentre è l’altro azzurro, Jannik Sinner, a chiudere la top ten con il decimo posto. Nessun cambiamento anche per gli altri italiani: Lorenzo Sonego è al 27° posto, Fabio Fognini 37°, Lorenzo Musetti 59°, Gianluca Mager 62°, Stefano Travaglia 78°, Marco Cecchinato 100° e Andreas Seppi 102°.

Questa la nuova classifica Atp:

1. Novak Djokovic (Srb) 11540 (–)

2. Daniil Medvedev (Rus) 8640 (–)

3. Alexander Zverev (Ger) 7840 (–)

4. Stefanos Tsitsipas (Gre) 6540 (–)

5. Andrey Rublev (Rus) 5150 (–)

6. Rafael Nadal (Esp) 4875 (–)

7. Matteo Berrettini (Ita) 4568 (–)

8. Casper Ruud (Nor) 4160 (–)

9. Hubert Hurkacz (Pol) 3706 (–)

10. Jannik Sinner (Ita) 3350 (–)

Così gli altri italiani:

27. Lorenzo Sonego 1825 (–)

37. Fabio Fognini 1494 (–)

59. Lorenzo Musetti 1004 (–)

62. Gianluca Mager 978 (–)

78. Stefano Travaglia 846 (–)

100. Marco Cecchinato 759 (–)

102. Andreas Seppi 744 (–)

153. Federico Gaio 441 (–)

157. Salvatore Caruso 436 (–)

185. Alessandro Giannessi 357 (–)

197. Gian Marco Moroni 336 (–)

201. Fabio Agamenone 323 (–)

202. Roberto Marcora 322 (–)

