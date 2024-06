ROMA (ITALPRESS) – “Affrontiamo un avversario con qualità individuali quasi pari a quelle della Francia, abbiamo bisogno di una prestazione intensa e fisica per poter mostrare ciò di cui siamo veramente capaci”. Così Ralf Rangnick, commissario tecnico dell’Austria, alla vigilia della sfida contro l’Olanda, in programma domani alle 18 all’Olympiastadion di Berlino. Un match nel quale entrambe le squadre si giocano molto, considerato che la classifica vede gli olandesi primi con quattro punti insieme alla Francia, mentre gli austriaci a quota tre davanti la Polonia ferma a zero. “Sembra che l’Olanda giochi allo stesso modo dai tempi di Cruyff – ha aggiunto il ct -. Giocano molto sull’ampiezza e la profondità. Domani avrà la meglio chi vincerà i duelli sulle seconde palle”. Sulla lotta per il secondo posto, Rangnick ha spiegato: “Preferirei arrivare primo, ma dobbiamo vincere e sperare che la Francia perda, il che è improbabile. Per arrivare secondi dobbiamo solo vincere. Vogliamo fare il nostro lavoro e poi vedere cosa succederà”. Tra gli elementi di maggior valore dell’Austria c’è sicuramente Marko Arnautovic, attaccante dell’Inter.

“Quando sono stato nominato ct, Marko avrebbe potuto pensare che sarebbe stata dura per lui. Ma io non ho mai ragionato allo stesso modo. Potrebbe non essere più abbastanza veloce per giocare sulle fasce, ma sicuramente ha tutte le qualità di cui ha bisogno un centravanti”. Orgoglioso di far parte di questo gruppo anche lo stesso attaccante nerazzurro: “Il mio primo Europeo non è stato molto divertente visti i risultati, il secondo è stato colpito dal Covid mentre questo è davvero esaltante. In ritiro, in allenamento, in partita, è bellissimo lavorare con questa squadra. Contro l’Olanda è una partita speciale per me. Si potrebbe dire che è diventata la mia seconda casa dopo essermi trasferito lì da giovane – il riferimento all’esperienza al Twente – Ho imparato molto sul Paese e sulla sua gente. Ecco perchè è sicuramente una partita particolare”.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]