ATENE (GRECIA) (ITALPRESS) – Il venerdì del Rally di Grecia si conferma come la giornata più dura della gara a causa degli aspri terreni e delle temperature altissime e si chiude con un ordine di arrivo che vede un predominio delle Ford, con il pluricampione francese Sebastian Loeb al comando. Polvere, ghiaia, pietre e fondi rocciosi hanno caratterizzato le sei prove speciali della giornata con fondi che si sono rivelati spesso scivolosi e con scarso grip per i piloti partiti per primi, ma via via sempre più veloci per quelli che seguivano. Emblematico il caso della Loutraki (SS2 e SS4 di 17.95 chilometri), l’unica di giornata con un doppio passaggio, che si è presentata al pomeriggio molto più pulita, tanto da consentire ai piloti partiti dietro di migliorare i tempi fino a 20 secondi rispetto al primo passaggio. Nettamente più veloce la Dafni (SS 5 di 13.99 kilometri) vinta da Loubet con una velocità media di 105.9 kilometri orari.

“L’ordine di partenza sta determinando al momento la classifica con un chiaro vantaggio per i piloti che partono dietro, i quali possono approfittare della pulizia fatta dagli avversari trovando, complici anche le alte temperature, grip e condizioni ottimali per le Scorpion Hard”, l’analisi di Terenzio Testoni, rally activity manager Pirelli. “Le Scorpion soft, dal canto loro, hanno aiutato al primo passaggio di questa mattina chi partiva davanti e trovava fondi più scivolosi a contenere, almeno parzialmente, il gap con chi li seguiva – ha aggiunto – Entrambe le gomme hanno assicurato affidabilità e resistenza, caratteristiche assolutamente fondamentali in condizioni così estreme. Non è da escludere che domani, con l’ordine di partenza cambiato, potremmo assistere a un deciso ribaltamento della classifica”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com