ROMA (ITALPRESS) – L’intera opera di Piero Angela, programmi e contenuti realizzati inoltre 70 anni di carriera in Rai, è disponibile sulle piattaforme digitali di RaiPlay e RaiPlay Sound. La Rai rende anche così omaggio al grande giornalista e divulgatore che attraverso il servizio pubblico ha avvicinato generazioni di italiani alla scienza e alla cultura

Su RaiPlay gli utenti hanno la possibilità di fruire in un’unica sezione del catalogo on demand dei programmi realizzati da Piero Angela come Superquark, Superquark Musica, Superquark +. Sono on-line anche le sue interviste e i collegamenti realizzati durante alcune trasmissioni Rai, oltre ai contenuti esclusivi d’archivio che ripercorrono gli inizi della sua carriera giornalistica.

Anche sulla piattaforma RaiPlay Sound è disponibile una sezione dedicata, con contenuti esclusivi in versione audio: tre stagioni di Superquark+, l’audio intervista, dal grande valore attuale, in cui Rossella Panarea e Piero Angela dibattono sulla questione delle fake news e una storica puntata di Radio3 Scienza legata alla commemorazione dell’allunaggio in cui Piero Angela racconta le tecnologie e gli avanzamenti scientifici che hanno permesso l’esplorazione della Luna.

Nelle prossime settimane, saranno on line ulteriori nuovi contenuti d’archivio. L’obiettivo è quello di rendere sempre disponibile per il pubblico, anche per i più giovani, tutta l’opera di altissimo valore che Piero Angela ha realizzato per il Paese attraverso la Rai.

