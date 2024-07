NAPOLI (ITALPRESS) – Con una conferenza stampa lunga oltre due ore e mezza la Rai ha presentato questa mattina nel Centro di Produzione Rai di Napoli i palinsesti per la prossima stagione 2024 -2025. Dopo il saluto del sindaco Gaetano Manfredi e quello del governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca (che ha chiesto ai giornalisti presenti “uno sforzo di verità nel nostro Paese che oscilla fra ignavia e abuso di potere” e di “avvicinare i cittadini al mondo reale rispetto a quello virtuale pieno di frottole in cui viviamo”, ha preso la parola l’ad Rai Roberto Sergio il quale è entrato sì nel merito dell’offerta ma ha utilizzato il tempo a sua disposizione soprattutto per rivendicare i risultati del lavoro suo e degli altri dirigenti dell’attuale gestione. Partiamo, però, dai programmi. Anzi, dai personaggi. Fiorello, in primis: “Adesso è in vacanza, sul divano con la tv accesa su sport e serie tv. Quando tornerà dalla Sardegna cominceremo a ragionare” ha detto. E ha aggiunto: “Qualche timore che finisca da Simona Sala (la direttrice di Rai Radio 2, ndr) ce l’ho”, alludendo a un possibile ritorno in Rai dello showman siciliano. Poi ha osservato: “Lui fa sempre così. Fa due anni, poi si ferma e questo gli consente di ricostruire nuove idee e nuove storie”. In ogni caso “non ha intenzione di andare altrove”.

E già che si allude al Nove: “Non mi pongo il problema, non lo vedo come un concorrente della Rai”. Capitolo Stefano De Martino, chiamato a sostituire Amadeus alla conduzione di “Affari tuoi”: “Nel 2025 tornerà a condurre “Stasera tutto è possibile” e poi ci sono altri progetti su Rai 1 negli anni successivi. Ed è vero che c’è una disponibilità da parte dell’azienda a valutare, dal terzo anno di contrato, la possibilità di condurre il Festival di Sanremo” conferma. Mentre con Alessandro Cattelan la situazione è “work in progress”. Si parla, poi, di Serena Bortone: “Non c’è mai stata censura – sostiene Sergio – Le sono state fatte due proposte, una su Rai3 ed una su Rai1 che lei non ha ritenuto idonee per la sua idea di televisione. Ora ha accettato la richiesta di Simona Sala per un programma quotidiano su Rai Radio2, da settembre. E, siccome Rai Radio2 è anche visual radio, sarà anche in video”.

Ed ora i risultati di questi mesi di lavoro, quattordici dal suo incarico: “Sono stati 14 mesi intensi, difficili, straordinari dove, insieme a un gruppo di colleghi straordinari, siamo riusciti a realizzare tante cose. La Rai è un’azienda in salute, ricca di voci e di talenti, pronta ad affrontare nuove sfide. E’ stata un’esperienza complessa perchè io sono da vent’anni in Rai e prima avevo avuto altre esperienze manageriali altrove e non mi era mai capitato di vivere un assedio quotidiano come quello di questi mesi. Ho cercato di metterci sempre la faccia a difesa anche dei talent, soprattutto quelli che venivano attaccati di più. E sono soddisfatto anche se forse qualche esternazione poteva essere più cauta”. Anche i conti, assicura, sono in salute: “Siamo in linea con le previsioni e abbiamo scelto di investire di più nel prodotto. Oggi presentiamo oltre 300 titoli in soli quattro mesi”.

Allo stesso modo, assicura, procedono sia il piano industriale (“sta marciando velocemente”) sia quello immobiliare che chiuderà temporaneamente la sede Rai di viale Mazzini: “Ho firmato il contratto d’affitto per il nuovo immobile dove ci sposteremo e in tre o quattro anni viale Mazzini tornerà a nuova vita, in maniera green e sostenibile”. In particolare, nel periodo previsto la parte editoriale dell’azienda si sposterà a via Teulada, quella amministrativa all’Eur e la governance a via Asiago. Ultimo, ma non ultimo, “è stato approvato il contratto di servizio, un elemento fondante del servizio pubblico”. Insomma, Roberto Sergio respinge al mittente tutte le critiche piovute sulla Rai negli ultimi mesi, compresa quella di mancanza di pluralismo rilevata da una ricerca sostenuta dalla Commissione Europea: “Il racconto e le polemiche di chi quotidianamente cerca di azzoppare l’azienda non coincide con la realtà. Quattro stimatissimi professori universitari compilano un documento, lo portano all’Europa che ce lo rimanda dicendo ‘questa è la situazionè? Non ci sto. Noi guardiamo al sentiment del pubblico attraverso i numeri degli ascolti e attraverso il Qualitel che ci dà medie superiori all’8%. Credo si tratti più che altro della percezione di singoli giornalisti o politici e non del pubblico italiano”.

Come lui, il direttore generale Giampaolo Rossi: “Difficile, dopo l’offerta che abbiamo visto questa mattina, tra le più rare per grandezza e qualità, accettare la narrazione costruita in quest’anno. Esiste una Rai vera, con i suoi talent e 12 mila lavoratori, che è attenta alla pluralità dei racconti e firma a tempo di record il rinnovo contrattuale per i suoi dipendenti con tutte le sigle sindacali. E poi – aggiunge – esiste la Rai raccontata dai professori della Bicocca e da alcuni giornali che non corrisponde alla realtà. Quello di una Rai ideologica che censura è un racconto falso”. Rossi è in predicato, con le prossime nomine, di prendere il posto di Sergio come Ad: “Non mi sento sulla graticola per il ritardo che, però, spero venga risolto perchè la Rai ha bisogno di avere il prima possibile i nuovi vertici. Affronto la questione con grande serenità – assicura – quest’anno con Roberto abbiamo affrontato la sfida dura di mettere in sicurezza un’azienda che cominciava a scricchiolare. Chi verrà dopo non lo sappiamo, la legge prevede che siano il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Commissione di Vigilanza a decidere i nuovi vertici”.

Una parola è per la divisione per generi che finora non ha funzionato come sperato. Sia Sergio sia Rossi si dicono attendisti: “Io sono un amante delle reti e avrei immaginato anche di ritornarci ma credo valga la pensa provare a fare correttivi necessari per vedere se la riforma può funzionare» dice Sergio. Rossi concorda: “L’organizzazione per generi sta cercando di allineare la Rai sui modelli dei principali broadcaster europei. Ci sono correttivi che possono essere inseriti, ci siamo dati un anno per capire se può funzionare”.

Un commento, infine, sulle parole pronunciare da Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti Mediaset lo scorso 16 luglio che per Sergio sono “a difesa degli interessi legittimi del servizio pubblico. Al di là del canone, è importante l’attenzione a quello che è il valore di un’industria che è un mercato importantissimo e tiene in piedi il sistema audiovisivo italiano. Rai e Mediaset sono due competitor ma due pilastri che giocano due partite differenti. Mediaset è un’azienda commerciale, la Rai continua a essere uno dei broadcaster pubblici in Europa. Entrambe sostengono l’intera filiera e ci vuole attenzione quando si interviene sugli aspetti normativi. Nessuno può avere interesse a indebolire Rai o Mediaset perchè sarebbe un indebolimento di tutta la filiera”.

