In attesa di festeggiare (il prossimo novembre) i suoi primi dieci anni Rai Gold si prepara ad affrontare la stagione autunno-inverno 2020-2021. Lo fa con i suoi quattro canali – Rai4, Rai Movie, Rai Premium e Rai Italia – ciascuno con un palinsesto che rispecchia la sua mission. Il primo, Rai 4, è il quarto canale di Viale Mazzini anche in termini di ascolti. La sua programmazione è dedicata al cinema e alla serialità di genere: si va dal fantasy all’horror, dall’action al thriller, dall’epico al fantascientifico. Tra le offerte di serie per l’autunno troviamo le ultime stagioni di “Vikings” e de “Il Trono di Spade” e tre prime visioni crime: “Hide & Seek” (produzione ucraina in cui una detective indaga sulle sparizioni di bambini); “In the Dark” (la seconda stagione) e “Project Blue Book”, che racconta la vicenda di un programma segreto dell’aviazione americana dedicato all’avvistamento degli Ufo attivo negli anni ’50. Sempre sul versante delle serie, Rai4 propone la terza stagione di “Marvel’s Daredevil” e “Marvel’s Jessica Jones”. Numerosissime le proposte di film, in particolare di titoli del genere fantastico.

Non manca uno spazio per le produzioni in arrivo dall’Estremo Oriente. Completano l’offerta del canale (particolarmente attento ai Festival, di alcuni dei quali è partner) i documentari (si inizia con “The UnXplained”, docuserie presentata dal mitico capitano Kirk di “Star Trek”, al secolo William Shatner; ci sono anche titoli dedicato a Landru, Jack lo Squartatore e Charles Manson) e “Stranger Tape in Town”, produzione con Ema Stockolma che è voce e volto del canale. È interamente dedicata ai film la programmazione di Rai Movie che apre la prossima stagione con un ciclo di titoli dedicato alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia (di cui è media partner). Come di consueto, anche nella prossima stagione la programmazione sarà divisa per generi nei diversi giorni della settimana: la domenica è dedicata a titoli prettamente familiari, il lunedì è dedicato al western, il martedì c’è il cinema italiano, il mercoledì è dedicato al pubblico femminile, il giovedì tocca al thriller, il venerdì ai grandi divi e il sabato alle grandi avventure. Grande attenzione è naturalmente riservata ai festival. Prosegue la produzione di MovieMag (il magazine dedicato all’attualità e all’approfondimento cinematografico) e non mancano documentari dedicati al cinema.

Dal cinema alla fiction, quella italiana (targata Rai) ma anche quella internazionale sono protagoniste su Rai Premium. In particolare, la fiction internazionale è rappresentata da “Last Cop” e dai film sentimentali ma si arricchisce anche di thriller americani, del finale di “Velvet” e di “Narciso e Boccadoro” (adattamento tv del racconto di Hermann Hesse). Proseguono le produzioni originali del canale come “Allora in onda”, con Marco Marzocca e Stefano Sarcinelli, e “Mood”. Completa la programmazione la collana di documentari, “Il tuo anno”: quattordici puntate per altrettanti anni (dal 1946 al 1959) raccontati attraverso le immagini di documentari e dei cinegiornali dell’Istituto Luce. Di Rai Gold fa parte anche Rai Italia, il canale per gli italiani all’estero e per la promozione della lingua e cultura italiana nel mon­do la cui programmazione, come di consueto, sarà articolata in quattro palinsesti, adattati ai fusi orari dei continenti extraeuropei di destina­zione: Nord America, Sud America, Africa, Asia/Australia.

