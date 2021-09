ROMA (ITALPRESS) – Rai: nasce il Premio Sergio Bonelli a Cartoons on the Bay. Realizzato da Cartoons on the Bay in collaborazione con la Sergio Bonelli Editore, il Premio sarà assegnato nel corso del festival dell’animazione e delle arti visive crossmediali di Rai Com a partire dall’edizione che si svolgerà a Pescara dall’1 al 5 giugno 2022. Una giuria composta da cinque membri tra cui il direttore di Cartoons on the Bay, Roberto Genovesi, e Davide Bonelli, figlio di Sergio Bonelli e direttore generale della Sergio Bonelli Editore, assegnerà ogni anno un riconoscimento pensato per molteplici categorie tra cui personaggio dell’anno, miglior prodotto creativo tratto da fumetto o ispirato a un fumetto, miglior fumetto. Le scelte della giuria guarderanno al completo panorama delle proposte artistiche, audiovisive e crossmediali tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, film, videogiochi, serie TV, fumetti, cartoni animati, clip musicali, clip pubblicitarie, spettacoli teatrali e di strada che mostrino nel proprio dna l’ispirazione dalla nona arte. Il Premio Sergio Bonelli è un’esclusiva Rai, Rai Com, Cartoons on the Bay, Sergio Bonelli Editore.

“Sono felice di questa iniziativa che rafforza l’attenzione di Cartoons on the Bay nei confronti del medium fumetto e di tutte le sue potenzialità nel dialogo con gli altri media – ha detto il direttore artistico di Cotb, Roberto Genovesi – e sono orgoglioso che ciò avvenga attraverso la nascita di un premio intitolato a colui che ha fatto la storia del fumetto in Italia”. Per il direttore generale della Sergio Bonelli Editore, Davide Bonelli “La proposta da parte degli amici di Rai di un Premio intitolato a mio padre ci ha trovato tutti molto emozionati. Un’iniziativa, a dieci anni dalla sua scomparsa, che reca il giusto tributo a una figura così importante per il mondo del fumetto e dell’intrattenimento legato all’immagine. In questo 2021, così carico di tanti ricordi ed emozioni per la Casa editrice, si aggiunge così anche la prima edizione del Premio Sergio Bonelli; un appuntamento che ci auguriamo possa coinvolgere splendide creatività e voci autoriali”,

