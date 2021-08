ROMA (ITALPRESS) – “A Roma, per aiutare le persone in difficoltà, abbiamo inaugurato tre Mercati Sociali: veri e propri minimarket della solidarietà, dove i cittadini in difficoltà economica, destinatari dell’iniziativa, possono prendere gratuitamente dagli scaffali quello di cui hanno bisogno fra i prodotti disponibili”. Lo scrive su facebook il sindaco di Roma Vi rginia Raggi.

“Pasta, biscotti, farina, olio, sale, carne e legumi in scatola, prodotti per l’igiene e per i più piccoli: tutti beni di prima necessità che non dovrebbero mai mancare in nessuna casa.

Trovate questi ‘angoli spesa gratuitì nel mercato dell’Appagliatore ad Ostia, in quello di San Romano nel Municipio IV e nel mercato Primavalle II, nel Municipio XIV. Roma ha dimostrato di essere una città solidale riuscendo a dare risposte concrete a chi ne aveva bisogno. Grazie a questa iniziativa, infatti, aiutiamo tante famiglie che, soprattutto a causa della pandemia, non riescono ad arrivare a fine mese.

Ringrazio tutte le associazioni, i volontari e i cittadini che hanno collaborato per rendere possibile tutto questo. Non ci fermiamo e non lasciamo indietro nessuno” conclude.

