Raffiche di vento, 400 interventi dei vigili del fuoco in tutta Italia

Sono stati quattrocento gli interventi dei vigili del fuoco in tutta Italia, per le forti raffiche di vento che hanno interessato la penisola. La situazione più difficile è stata registrata in Lombardia, con le maggiori criticità a Milano, Monza, Varese e Como. A Laveno (VA) il tetto di una scuola è stato divelto dalle raffiche. abr/gtr/